Jandarma deprem bölgesini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma deprem bölgesini unutmadı - Son Dakika

Jandarma deprem bölgesini unutmadı

7 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başta deprem bölgesi olmak üzere sorumluluk bölgesinde bulunan kadınları yalnız bırakmadı.

Jandarma deprem bölgesini unutmadı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başta deprem bölgesi olmak üzere sorumluluk bölgesinde bulunan kadınları yalnız bırakmadı.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "Yalnız değilsiniz, Jandarma Genel Komutanlığınca '#8MartDünyaKadınlarGünü' münasebetiyle başta deprem bölgesi olmak üzere sorumluluk bölgemizdeki saygıdeğer kadınları ziyaret ederek onları bu özel günlerinde yalnız bırakmadık" notuyla paylaşılan görüntülerde, deprem bölgesinde ve Jandarma sorumluluk alanında bulunan kadınlara, Jandarma içerisinde bulunan kadın subay ve astsubaylar tarafından gerçekleştirilen ziyaretler fotoğraflarla gösteriliyor. - ANKARA

Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:47 Kaynak: İHA
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