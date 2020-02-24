Jandarma depremde zarar gören okulları onardı - Son Dakika
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Jandarma depremde zarar gören okulları onardı

7 saat önce

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı, depremde zarar gören bir ilkokul ve ana sınıfını onardı, depremzede çocukları ilk ders gününde yalnız bırakmadı.

Jandarma depremde zarar gören okulları onardı, System.String[]

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı, depremde zarar gören bir ilkokul ve ana sınıfını onardı, depremzede çocukları ilk ders gününde yalnız bırakmadı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşları yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanlığı, çocukların eğitiminin aksamaması için yoğun çaba sarf etti.

Depremin yaşandığı günden itibaren depremzedelere her türlü desteği sunan jandarma ekipleri eğitim yuvalarını onarmak için de çalışma başlattı.

Bu kapsamda Jandarma personeli, depremin ardından eğitime ara verilen Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik Köyü İlkokulu ve ana sınıfında bakım ve onarım çalışması yaptı.

Jandarma, okulun derslik ve tuvaletlerini boyadı, soba yerine klima taktı, perdeleri yeniledi, zemini parkeyle döşedi, ana sınıfına halı serdi, Atatürk büstünü ve Türk bayrağını yeniledi, okula kütüphane kurdu.

Bugün ders başı yapılan okulları ziyaret eden jandarma ekipleri depremzede çocukları yalnız bırakmadı, onlar için okullarda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yeni okullarını gören öğrenci ve öğretmenler büyük mutluluk yaşarken okullarını yenileyen Jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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