Jandarma depremden zarar gören çocukların morallerini üst seviyede tutuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma depremden zarar gören çocukların morallerini üst seviyede tutuyor - Son Dakika

Jandarma depremden zarar gören çocukların morallerini üst seviyede tutuyor

6 saat önce

Malatya İl Jandarma komutanlığı personeli, köylerde depremden zarar gören çocukların moralini üst seviyede tutmak için oyuncak hediye etti.

Jandarma depremden zarar gören çocukların morallerini üst seviyede tutuyor, System.String[]

Malatya İl Jandarma komutanlığı personeli, köylerde depremden zarar gören çocukların moralini üst seviyede tutmak için oyuncak hediye etti.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin etkisini unutturmak için çocuklara hediye dağıtıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Malatya İl Jandarma Komutanlığımızca, depremden zarar gören çocuklarımızın morallerini üst seviyede tutmak, depremin etkisini unutturmak maksadıyla küçük kardeşlerimize çeşitli hediyeler dağıtılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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