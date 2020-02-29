Jandarma depremzedeler için nakliye hizmetini sürdürüyor - Son Dakika

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenlerin eşyalarının taşınmasına yönelik hizmetini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, kentte depremin yaralarının sarılması için vatandaşlara her konuda destek veriyor.

Çadır kurma, kırsaldaki ihtiyaç sahiplerine konteyner ve yardım dağıtımı, çocuklara yönelik etkinlik gibi çalışmalar yapan ekipler, depremde hasar gördüğü için evlerinden çıkmak zorunda kalanların eşyalarının taşınması için araçlarını seferber ediyor.

Bugüne kadar 706 depremzede ailenin eşyalarını kendi araçlarıyla taşıyan jandarma, yüksek fiyatlarla nakliye ücreti alınmasının önüne geçiyor.

Depremzede İbrahim Boran, Aksaray Mahallesi'ndeki evinin depremde hasar görmesi nedeniyle, jandarmanın yardımıyla Kırklar Mahallesi'nde kendisine tahsis edilen konteynere taşındığını belirtti.

Devletin tüm kurumlarının, depremin ilk gününden itibaren kendileri için seferber olduğunu vurgulayan Boran, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi birlikte çalıştı. Kısa zamanda çok şey yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Bu gerçekten kolay bir şey değil, ancak yaşayan bilir. Evimi geride bıraktım, konteynere yerleştim. Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın. Allah devletimden razı olsun, devletim üzerine düşeni yaptı. Çocuklarımla başımızı koyacağımız bir yerimiz var. Jandarmamızdan Allah razı olsun, canıgönülden onlar da bizler için çalışıyor, bir telefon açmamızla hemen çıkıp geliyorlar."

"Jandarmaya minnettarız"

Aydın Boran ise devletin yardımlarıyla, yaşadıkları büyük felaketin etkisini yavaş yavaş atlatmaya başladıklarını dile getirdi.

Depremzedeleri yalnız bırakmayan jandarmaya özellikle minnettar olduklarını anlatan Boran, "Jandarma elinden ne geliyorsa yaptı. Ne istediysek 'yok' demediler. Oğlumun evi ağır hasarlı olduğu için çıkmak zorunda kaldık. Jandarmaya bildirdik, Allah razı olsun, gelip eşyamızı taşıdılar." dedi.

Konteynere yerleşen Hüseyin Ulaş da deprem nedeniyle Elazığ halkı olarak maddi ve manevi zor bir süreç geçirdiklerini kaydetti.

Bu süreçte devletin yardım eliyle ayakta durmayı başardıklarını vurgulayan Ulaş, "Allah devletimizden razı olsun, yerimizden memnunuz. Bugünün şartlarında olabilecek en iyisi budur. Bu kadar kısa sürede bundan fazlası olamaz." ifadelerini kullandı.