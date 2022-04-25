Jandarma, devriyede bulduğu kör ve uçamaz haldeki martıyı tedavi ettirdi - Son Dakika
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Jandarma, devriyede bulduğu kör ve uçamaz haldeki martıyı tedavi ettirdi

25.04.2022 15:21
Jandarma, devriyede bulduğu kör ve uçamaz haldeki martıyı tedavi ettirdi

Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri, devriyeleri esnasında buldukları kör ve uçamaz halde olan martıyı veterinere götürüp tedavi ettirdi.

Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri, devriyeleri esnasında buldukları kör ve uçamaz halde olan martıyı veterinere götürüp tedavi ettirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Demre İlçesi, Üçağız Köyü kıyı kesiminde gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında Theimussa Antik Kenti Likya Mezarlığı bölgesi ile Kekova Adası arasındaki anakara üzerinde, bir gözü kör ve uçamaz halde yaralı martı bulundu.

İlk kontrolleri yapılan martı koruma altına alınarak, gerekli tedavinin yapılabilmesi amacıyla veteriner hekime götürülerek tedavisi yapıldı. - ANTALYA

Jandarma, devriyede bulduğu kör ve uçamaz haldeki martıyı tedavi ettirdi
Jandarma, devriyede bulduğu kör ve uçamaz haldeki martıyı tedavi ettirdi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Likya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma, devriyede bulduğu kör ve uçamaz haldeki martıyı tedavi ettirdi - Son Dakika


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