Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı - Son Dakika

- Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri ormanlık alanda donmak üzere olan yavru köpeği kurtardı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanpınarı köyü yolu üzerinde ki devriye görevi esnasında yol kenarındaki ormanlık alanda yavru bir köpeği fark etti. Hava sıcaklığının - 7 derece olduğu ve kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede görülen yavru köpeğin yürümekte güçlük çektiği görülen yavru köpek ekipler tarafından kardan alındı. Cılız, bitkin ve yorgun düşmüş, köpek yavrusu İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek ısıtıldı ve yemek verildi.

Gerekli bakımı yapılacak olan yavru köpek daha sonra belediye ekiplerine teslim edilecek.