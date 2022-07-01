Jandarma drone ile tespit etti: 661 bin kök kenevir yakalandı - Son Dakika
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Jandarma drone ile tespit etti: 661 bin kök kenevir yakalandı

01.07.2022 22:44

Jandarma drone ile tespit etti: 661 bin kök kenevir yakalandı Ayçiçeği değil, uyuşturucu tarlası: 661 bin kök kenevir tespit edildi Ayçiçeği tarlası süsü işe yaramadı: Yüzbinlerce kök kenevir bulundu Binlerce genci zehirleyeceklerdi, Jandarma geçit vermedi: Drone tespit etti, binlerce kök...

Jandarma drone ile tespit etti: 661 bin kök kenevir yakalandı

Ayçiçeği değil, uyuşturucu tarlası: 661 bin kök kenevir tespit edildi

Ayçiçeği tarlası süsü işe yaramadı: Yüzbinlerce kök kenevir bulundu

Binlerce genci zehirleyeceklerdi, Jandarma geçit vermedi: Drone tespit etti, binlerce kök kenevir imha edildi.

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında drone ile arazi denetimi yapan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 661 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyon anı drone ile havadan saniye saniye görüntülendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüzbinlerce kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlenen arazi arama ve tarama faaliyetleri esnasında Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde N.Z, A.T ve H.E isimli şahıslara ait tarlalarda ayçiçekleri arasına ekilmiş 661 bin 850 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin drone destekli düzenlediği operasyonda tarla süsü verilerek ekilen yüzbinlerce kök kenevir bitkisi Lüleburgaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün gözetiminde yakılarak imha edilirken ekiplerin drone ile tespit ettiği kenevir bitkilerinin yetişkin olduğu ve kurutularak toz hale getirildiğinde yüzlerce kilo esrar maddesi olarak piyasaya sürülebileceği öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Z. A.T. ve H.E. isimli şahıslarla ilgili soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi AYÇİÇEĞİ TARLASINDAKİ 662 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ AYÇİÇEĞİ TARLASINDAKİ 662 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma drone ile tespit etti: 661 bin kök kenevir yakalandı - Son Dakika

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