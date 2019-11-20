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Jandarma, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde öğrencileri konuk etti

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla Fatih İlkokulu öğrencilerini konuk etti.

Jandarma, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde öğrencileri konuk etti, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla Fatih İlkokulu öğrencilerini konuk etti.


Okul Müdürü Hasan Ilıcak, Öğretmen Mehtap Ürgüp ve 3-E sınıfı öğrencileri, ziyaret ettikleri İl Jandarma Komutanlığında personele Türk bayrakları ve kendi elleriyle kartonundan yaptıkları çiçekleri hediye ettiler.


İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldız'ın yakından ilgilendiği öğrencilere Jandarmanın faaliyetlerini tanıtıcı bilgiler verilerek narkotik köpek unsuru gösterisi izletildi. Ardından günün anısına şapka, balon, not defteri, jandarma boyama seti, hikaye kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk Hakları Günü, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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