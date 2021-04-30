Jandarma durdurdu, mobilya kutularında 45 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçtaki mobilya kutularının içinde, ruhsatsız ve seri numarasız 45 yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı.

Beyşehir- Antalya kara yolunda denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün uygulama noktasına gelmeden geri döndüğünü fark etti. Ekiplerin takibi sonucu Karaburun plaj yolunda durdurulan aracın sürücüsü İbrahim B. (30), kutularda mobilya eşyası olduğunu belirtti. Arama yapan ekipler, kutuların içinde kullanıma hazır ve şarjörlü 45 yarı otomatik ve seri numarasız av tüfeği, 27 şarjör ile 2 el kundağı, tüfeklere takılması için 27 tabanca kabzası ele geçirdi. İbrahim B. ile yanında bulunan arkadaşı Cengiz S. (59) gözaltına alındı. İbrahim B., ilk ifadesinde, tüfeklerin Cengiz S.'ye ait olduğunu öne sürdü. Soruşturma sürüyor.