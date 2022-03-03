Jandarma durdurdu, otomobildeki uyuşturucuyu 'Tetik' buldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Tetik' ile yapılan aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir- Afyonkarahisar yolunda şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 'bong' adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Detaylı arama için jandarma narkotik köpeği 'Tetik' de kullanıldı. 'Tetik' ile aramada ise 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu satın almak ve kabul etmek' suçlarından işlem başlatıldı.