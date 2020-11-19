Jandarma durdurduğu araçta 140 şişe sahte rakı ele geçirdi - Son Dakika

Jandarma durdurduğu araçta 140 şişe sahte rakı ele geçirdi
19.11.2020 23:05
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 140 şişe sahte rakı ele geçirildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 140 şişe sahte rakı ele geçirildi.
Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde H.K. isimli şahsın kullanımında olan araç Karasu ilçesi Limandere kavşağında durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan arama kapsamında 48 adet 35 cc, 24 adet 50 cc, 48 adet 70 cc, 12 adet 100 cc ve 8 adet 150 cc olmak üzere toplamda 140 adet sahte olduğu değerlendirilen rakı ele geçirildi. Araçta bulunan H.K. ile B.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.
(Metin Nişancık/İHA)
Son Dakika F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı A Milli Takım'da yer alan Başakşehirli futbolcu koronaya yakalandı Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Baba ve oğlu, 400 metre uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı