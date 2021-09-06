JANDARMA EĞİTİMİN İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU - Son Dakika

KOCAELİ İL Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması nedeniyle ilk ders zilinde okullarda öğrencilerle buluştu. Çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte, okula yeni başlayan öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtılarak kendilerini güvende hissetmeleri amaçlandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması nedeniyle ilk ders zilinde okullarda öğrencilerle buluştu. 10 farklı ilçede jandarma bölgesinde bulunan 120 okula giden ekipler, çeşitli gösteriler düzenledi. Düzenlenen etkinliklerde okula yeni başlayan öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtılarak, kendilerini güvende hissetmeleri amaçlandı. Jandarma arama kurtarma köpeği 'Kor' ile Atlı Jandarma Timi ekiplerinin gösterileri öğrenciler ve velileri tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğin sonunda, öğrencilere kitaplar hediye edildi. Bu arada eğitim yılı boyunca okul çevresinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınacağı öğrenildi.