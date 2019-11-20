Son Dakika Haberleri: Jandarma ekibinden komutanları Teğmen Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekibinden komutanları Teğmen Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Jandarma ekibinden komutanları Teğmen Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Jandarma ekibinden komutanları Teğmen Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.


Doğum günü sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, ekibine teşekkürlerini iletti. Jandarma ekibi de Teğmen Yassıkaya'ya "Doğum gününüz kutlu olsun, Allah hayırlı uzun ömürler versin" dediler.


Teğmen Hasan Yassıkaya doğum günü pastasını keserek ekibine pasta ikramında bulundu.


Sürpriz doğum günü kutlaması, birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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