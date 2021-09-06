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Jandarma ekipleri 1 ayda 67 hırsızlık şüphelisini yakaladı - Son Dakika

Jandarma ekipleri 1 ayda 67 hırsızlık şüphelisini yakaladı

06.09.2021 09:45
Jandarma ekipleri 1 ayda 67 hırsızlık şüphelisini yakaladı, System.String[]

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda gerçekleşen 77 hırsızlık olayına karışan 67 şüpheliyi yakaladı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda gerçekleşen 77 hırsızlık olayına karışan 67 şüpheliyi yakaladı.

Kayseri Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın geçtiğimiz 1 ay içerisinde yaptığı asayiş çalışmalarını açıkladı. Jandarma ekipleri 1 ay içerisinde, terör, hırsızlık, uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalar şu şekilde:

"1 kasten öldürme ve 73 kasten yaralama olayında yakalanan 140 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. 15 evden, 11 bağ, bahçe ve tarladan, 13 işyerinden, 7 kamu, kurum ve kuruluşlarından, 5 otodan, 5 inşaattan hırsızlık, 5 kablo, 8 motosiklet, 1 hayvan ve 1 oto hırsızlığı ile 6 dolandırıcılık olmak üzere toplam 77 olayda 67 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 4 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 12 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 1 yasadışı ekim, 5 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet ve 1 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar olmak üzere toplam 23 olayda 38 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İcra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarda; 354 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 357 kök Hint keneviri, 100 paket kaçak sigara, 459 adet sentetik hap, 1 gram eroin, 904 adet tarihi eser ve 7 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele kapsamında; PKK/KCK, FETÖ/PDY, TKP/ML ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 11 olayda 11 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, 7 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 8 şahıstan 6'sı bulunarak ailelerine teslim edildi. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 229 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 10 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali'nden yasal işlem yapıldı. Korona virüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında; alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamında yaşamaları, izolasyon kurallarına uyulmasının sağlanması amacıyla, gerekli denetim ve kontroller yapılmış olup, 25 kişiye karantina kuralına uymamak ve 5 kişiye de maske takmamak suçlarından idari para cezası uygulandı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 6 bin 215 şahıstan arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalanmıştır. Kontrolü yapılan bin 515 araçtan 12'si trafikten men edilmiş ve 40 araca idari para cezası uygulandı." - KAYSERİ

Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri 1 ayda 67 hırsızlık şüphelisini yakaladı - Son Dakika


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