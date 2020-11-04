Jandarma ekipleri 1 ayda 9 terör örgütü üyesi yakaladı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ekim ayında yapılan çalışmalarda terör örgütleri üyesi olduğu tespit edilen 9 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Yine ekiplerce yapılan çalışmalarda aranması bulunan 245 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Ekim 2020 dönemi faaliyetleri kapsamında; 1 kasten öldürme, 53 kasten yaralama olayında yakalanan 112 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. 25'i evden, 5'i bağ ve bahçeden, 4'ü otodan, 3'ü inşaattan, 2'si işyerinden, 2'si kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 3'ü motosiklet, 3'ü hayvan, 2'si kablo, 1 oto hırsızlığı, 12 dolandırıcılık olmak üzere 62 olayda toplam 90 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 17 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak', 3'ü resmi belgede sahtecilik, 2'si 5015 Sayılı Kanuna Muhalefet, 3'ü 5307 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2'si Kültür ve Tabiat Varlığı Kanununa Muhalefet, 6'sı izinsiz kazı yapmak olmak üzere 33 olayda toplam 61 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İcra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarda; 597 adet sikke ve tarihi obje, 23 kök kenevir, 162 bin 280 gram kubar esrar, 87 gram toz esrar, 67 gram metamfetamin, 8 adet extacy hap, 420 adet uyarıcı hap, bin 293 gram kenevir tohumu, 2 tabanca, 1 adet av tüfeği, 6 adet dedektör, 41 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele kapsamında; DEAŞ, PKK/KCK, TKP/ML ve FETÖ/PDY terör örgütü suçlarından 9 olayda 9 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 7 şahıstan 5'i bulundu. Çeşitli suçlardan dolayı haklarında yakalama ve UYAP aranması bulunan 245 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 7 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmali'nden işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33'ünücü Maddesi' gereğince işlem yapıldı. Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla etkin mücadele edebilmek için eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 4 uygulamada; 181 berber/kuaför/güzellik merkezi, 120 ticari taksi, 87 pazar yeri/sosyete pazarı, 542 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 466 kahvehane/kıraathane, 16 hamam/sauna, 324 lokanta/restoran/kafe vb. yerler, 4 spor merkezi, 137 park/piknik/mesire yerleri, 103 konaklama tesisi, 134 çay bahçesi, 19 nikah/düğün yeri, 10 internet kafe/salon/elektronik oyun yeri, 365 camii ve 68 halı sahanın denetim ve kontrolü yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ