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Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi
6 saat önce
Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdiKAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi
KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak yapılan operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, 1 kuş figürlü heykel ve çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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