Son Dakika Haberleri: Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi - Son Dakika

Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi

6 saat önce

Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdiKAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak yapılan operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, 1 kuş figürlü heykel ve çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:04:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]