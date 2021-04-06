Jandarma ekipleri, 120 gram meteamfetamin ele geçirdi - Son Dakika

Sivas'ta jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 120 gram meteamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, geçtiğimiz gün doğu illerinden Sivas'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçtiler. Ekiplerin çalışması sonrası durdurulan 58 plakalı bir aracın gizli bölmesinde 120 gram meteamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili araç sürücüsü Y.Ç ve yanında bulunan R.K isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildiler. - SİVAS