Jandarma ekipleri 135 öğrenciyi daha trafik eğitimlerinde bilgilendirdi - Son Dakika

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Eğitim Timi ile Sakarya Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Karasu ilçesinde toplam 135 ilk ve ortaokul öğrencisiyle bir araya gelerek, öğrencileri trafik eğitimleri konusunda bilgilendirdi.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığı yol kullanıcıları eğitimi almış eğitici personelden oluşan Trafik Eğitim Timi ve Sakarya Üniversitesinde eğitim gören gönüllü öğrencilerden oluşan bir grup, Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Karasu ilçesi Yassıgeçit İlk ve Ortaokulunda öğretim gören 135 öğrenciyle bir araya gelinerek, öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi.



Verilen sunumda trafik eğitim timleri çocuklara; trafik ile ilgili tanımlar, karşıdan karşıya geçişler, okul geçidi görevlisinin görevleri, bisiklet kullanımı, trafik kaza filmleri, gece yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerleri, karayolunda, bankette ve yaya kaldırımında yürüyüş kuralları, araçlara inme ve binme kuralları, yayaların uyması gereken trafik kuralları, yolcuların uyması gereken trafik kuralları, güvenli oyun yerleri, grup halinde yürüyüş kuralları ve diğer trafik kuralları konularında eğitici ve bilgilendirici eğitim verildi.



Sakarya Üniversitesi öğrencileri de çocukların tanımadıkları insanlarla iletişim kurmaması, onların verdikleri yiyecek ve hediyeleri almaması ve ailelerinin söylediklerinden dışarı çıkmamaları konusunda hazırladıkları 'Kırmızı Başlıklı Kız' adlı tiyatro oyununu öğrencilere sergiledi. - SAKARYA