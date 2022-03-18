Jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı

18.03.2022 21:01

Jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı Ekipler Erciyes'te Türk bayrağı açtı, meşaleler ile kayak yaptı Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla Erciyes'te Türk bayrağı ve meşaleler ile kayarak şehitleri andı.

Jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı

Ekipler Erciyes'te Türk bayrağı açtı, meşaleler ile kayak yaptı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla Erciyes'te Türk bayrağı ve meşaleler ile kayarak şehitleri andı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te çekilen klipte, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma asayiş, jandarma komando, jandarma trafik ekipleri hazır bulundu. 'Çanakkale' türküsünün de yer aldığı klipte jandarma ekipleri büyük Türk bayrağı ile kayak yaparken, meşaleler de yakıldı. Havadan da görüntülenen klip, izleyenleri duygulandırdı. Ayrıca, "18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart da açıldı.

Jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı
Jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı
Jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı

YORUMLAR
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Çanakkale, Jandarma, Erciyes, 18 mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı - Son Dakika


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