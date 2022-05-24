Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi - Son Dakika
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Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi

24.05.2022 19:22
Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri takibe aldıkları araçta 224 adet sentetik ezca ele geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri takibe aldıkları araçta 224 adet sentetik ezca ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda bir aracı takibe aldı. Takibe alınan araç ilçe merkezinde ekiplerce durdurdu. Araçta yapılan aramada 224 adet sentetik ezca ele geçirildi. Olayla ilgili D.C., M.C. ve Ş.K.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. D.C. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. M.C. ve Ş.K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Tragger, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekipleri 224 adet sentetik ecza ele geçirdi - Son Dakika
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