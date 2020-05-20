Jandarma ekipleri 4 günde 100 kişiye ceza kesti - Son Dakika

Jandarma ekipleri 4 günde 100 kişiye ceza kesti
Sakarya'da jandarma bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 100 kişiye 318 bin 600 TL ceza kesildi.
Sakarya'da jandarma bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 100 kişiye 318 bin 600 TL ceza kesildi.
Dünya'yı saran korona virüsün yayılmasını önlemek ve azaltmak için hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde 16 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 4 gün süren ve 19 Mayıs gece 00.00'da sona eren kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 100 kişiye toplam 318 bin 600 TL ceza kesildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:10 Kaynak: İHA
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