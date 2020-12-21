Jandarma ekipleri 56 saatte 567 ihtiyacı karşıladı - Son Dakika

Jandarma ekipleri 56 saatte 567 ihtiyacı karşıladı
21.12.2020 15:58
Zonguldak'ta 18-20 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşıladı.
Zonguldak'ta 18-20 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşıladı.
Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak'ta 18-20 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 567 vatandaşın talebini yerine getirdi. İl Jandarma ekipleri İl genelinde 258 kişinin hastane, 21 kişinin gıda, 33 kişinin ilaç, 149 kişinin bilgi talebi ve 106 vatandaşın diğer ihtiyaçları olmak üzere toplamda 567 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı. - ZONGULDAK
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