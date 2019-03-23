Jandarma Ekipleri 9 Bin 211 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi
12 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 9 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 9 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Saray
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın Saray ilçesi Bakışık Mahallesi, İran
sınır hattında at sırtında yükler ile giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine yapılan müdahale sonucunda 3 bin 790 paket kaçak sigara ve 1 adet dürbün ele geçirildi.
Öte yandan Başkale
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde 2 bin 471 paket, Gürpınar
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde ise 2 bin 950 paket olmak üzere toplamda 9 bin 211 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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