Jandarma ekipleri, Adıyaman'da depremzedelere çadır dağıttı - Son Dakika

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Jandarma ekipleri, Adıyaman'da depremzedelere çadır dağıttı
7 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Sincik, Gerger ilçeleriyle bu ilçelere bağlı bazı köylerde jandarma ekipleri çadır dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Sincik, Gerger ilçeleriyle bu ilçelere bağlı bazı köylerde jandarma ekipleri çadır dağıttı.
Meydana gelen depremden dolayı evleri hasar gören vatandaşların yardımına koşmak ve onların sorunlarını bir nebzede olsa çözmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerger ilçesi, Gerger'e bağlı Gölyurt, Yenibardak, Sincik ilçesi, Sincik ilçesinin Alancık, Çat ve Yarpuzlu Köylerinde deprem çadırı dağıttı. Evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıtan jandarma ekipleri, kendi elleriyle de o çadırları kurarak vatandaşlara yardımcı oldu. - ADIYAMAN
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