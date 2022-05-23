Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı

23.05.2022 16:17
Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı

Afyonkarahisar jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Selçik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri devriye esnasında 2 aracın park halinde olduğunu fark etti. Şüphe üzerine araç içerisinde bulunan M.U. ve M.Ç. isimli şahıslar ile araçları arayan ekipler, 4 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu ile karıştırılmış kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak şahıslar hakkında adli işleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Devriye gezen ekipler çiçek saksısında kenevir buldu Devriye gezen ekipler çiçek saksısında kenevir buldu Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Karahisar, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:59 Kuzey Kore lideri Kim'i Jong-un, üst düzey general Hyon Chol Hae'nin ölümü sonrası kahroldu: Mezara toprak atarken gözyaşlarına boğuldu
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:23:20. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement