Jandarma ekipleri, aranan şahısları kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri, aranan şahısları kıskıvrak yakaladı

15.04.2022 11:10
Jandarma ekipleri, aranan şahısları kıskıvrak yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 7 şahsı 6 Nisan-13 Nisan tarihleri arasındaki operasyonlarda kıskıvrak yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 7 şahsı 6 Nisan-13 Nisan tarihleri arasındaki operasyonlarda kıskıvrak yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak ilgili 6 Nisan-13 Nisan tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından jandarma sorumluluk sahasında yürütülen planlı istihbari çalışmalar neticesinde "yasadışı kenevir ekimi" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Ödemiş ilçesi Emirli Mahallesi'nde, "2313 sayılı kanuna muhalefet" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs Kiraz ilçesi Cevizli Mahallesi'nde, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs Torbalı ilçesi Türkmenköy Mahallesi'nde, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. isimli şahıs Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, "bilişim sistemlerinin kullanılması sureti ile hırsızlık" suçlarından hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. isimli şahıs Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi'nde, "konutta silahla yağma" suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.V. isimli şahıs Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan tüm şahıslar gözaltına alındı ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - İZMİR

Jandarma ekipleri, aranan şahısları kıskıvrak yakaladı

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İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı Maratonİzmir'de 3. start heyecanı Maratonİzmir'de 3. start heyecanı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Nisan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri, aranan şahısları kıskıvrak yakaladı - Son Dakika


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