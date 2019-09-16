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Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı

9 dakika önce

Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı Jandarma ekipleri, çalınan ve satılan 18 büyükbaş hayvanı tek tek toplayarak sahibine teslim ettiKAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 kilometre yürütülerek araçlara bindirilen ve çalınan 18 büyükbaş hayvan, İl Jandarma...

Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı

Jandarma ekipleri, çalınan ve satılan 18 büyükbaş hayvanı tek tek toplayarak sahibine teslim etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 kilometre yürütülerek araçlara bindirilen ve çalınan 18 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlar tarafından satılan şahıslardan tek tek toplandı ve sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesinde bir hafta önce Ahmet Kuramaz'a ait 18 büyükbaş hayvan, hırsızlar tarafından yaklaşık 3 kilometre yürütüldükten sonra bir araca bindirilerek çalındı. Yapılan şikayet üzerine İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'in talimatıyla görevlendirilen bir ekip, çalınan hayvanları bulmak için çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldüğü ve burada satıldığı belirlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde hayvan hırsızları tarafından satılan 18 adet büyükbaş hayvan teker teker toplanarak Kayseri'ye getirildi ve Ahmet Kuramaz'a teslim edildi. Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda gözaltına alınan İ.G. isimli zanlı hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık birikimini kurtardı

Jandarma, Kayseri, Talas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
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