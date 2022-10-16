Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PKK/KCK-PYD/ YPG , FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML terör örgütü üyelerine, iş birlikçileri ve finans kaynaklarına yönelik 7-14 Ekim'de, 33 ilde eş zamanlı 78 operasyon yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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