Jandarma Genel Komutanlığınca 7-14 Ekim'de 33 ilde eş zamanlı yapılan 78 operasyonda 109 şüpheli yakalandı, 2 terörist teslim oldu.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML terör örgütü üyelerine, iş birlikçileri ve finans kaynaklarına yönelik 7-14 Ekim'de, 33 ilde eş zamanlı 78 operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonlarda 109 şüphelinin yakalandığı, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ise teslim olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika