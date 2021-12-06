Jandarma ekipleri bir haftada 46 bin araç denetledi - Son Dakika

Ordu'da jandarma ekipleri, aralık ayı içerisinde toplamda 46 bin 149 araç denetledi, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, aralık ayı içerisinde yaptıkları denetimlerde toplamda 46 bin 149 aracı kontrol etti, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs ile hacizli yakalamalı olarak aranan aracı 19 aracı yakaladı. Ekipler, trafik kural ihlalinde bulunan 77 araç sürücüne hatalı sollama yapmaktan, 336 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 172 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 361 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 111 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 28 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygularken, toplamda ise 305 araç trafikten men edildi.

Ekipler yaptıkları denetimlerde ayrıca, 320 okul servis aracını kontrol ederek, yönetmeliğe uygun olmayacak şekilde servis taşımacılığı yapan 35 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, 440 sürücü ve 698 öğrenciye trafik eğitimi verdi. - ORDU