Jandarma ekipleri buldukları gebe ineği görünce şaşırdılar - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün kaybolan büyükbaş hayvan, Jandarma komutanlığı ekiplerince kısa sürede bulundu. Kayıp inek, doğurduğu buzağısıyla sahibine teslim edildi.

İnegöl'ün Karalara Mahallesinde ikamet eden Fatih Akar, gebe büyükbaş hayvanını kaybetti. Bir gün boyunca arayarak hayvanına ulaşamayan Akar, İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Lise Kampüsünün güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hayvanın izini sürdü. 3 saat süren arama sırasında büyükbaş hayvan, doğum yaptığı buzağısıyla bulunarak sahibine teslim edildi. - BURSA