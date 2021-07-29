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Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi - Son Dakika

Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi

29.07.2021 15:45
Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi, System.String[]

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı 15 mahallede jandarma ekipleri tarafından vatandaşların evcil ve sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları için hem broşürler asıldı hem de bilgilendirme çalışması yapıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı 15 mahallede jandarma ekipleri tarafından vatandaşların evcil ve sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları için hem broşürler asıldı hem de bilgilendirme çalışması yapıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 mahalle ziyaret edilerek kahvehanelere evcil ve sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendirici broşürler asıldı. Vatandaşların da bilgilendirildiği çalışmada hayvanların dövüştürülmesinin, hayvanların fiziki gücünü direncini aşacak işlerde çalıştırılmasının ve yasadışı hayvan ticareti yapmanın yasak olduğu vurgulandı. Hayvanların sıcak havalarda daha fazla suya ve yemeğe, kışın ise sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyduklarını anlatan jandarma ekipleri, vatandaşlık görevi ve bilinci olarak bu tür durumlarda kayıtsız kalınmaması gerektiğini ve her bireyin sorumluluk sahibi olduğunu hatırlatarak bilgilendirme yaptı.

Kahvehanelere ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından doğayı ve hayvanları koruyan bir uygulama olarak başlatılan 'Hayvan durum izleme' programı olan 'Haydi' uygulamasının tanıtımını da içeren broşürler asıldı. - MANİSA

Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi
Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi
Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi
Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi

Gölmarmara, Jandarma, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi - Son Dakika


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