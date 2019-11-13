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Jandarma ekipleri çocuklarla kitap okudu

6 saat önce

Kırşehir'de jandarma ekipleri, okulları ziyaret ederek çocuklarla kitap okuma etkinliği yaptı.

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Kırşehir'de jandarma ekipleri, okulları ziyaret ederek çocuklarla kitap okuma etkinliği yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği etkinlikte, jandarma ekipleri sorumluluk sahalarındaki okulları ziyaret etti.

'"Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer" sloganıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ekipler, çocuklarla kitap okuyarak çeşitli yarışmalar düzenledi.

Çocuklara kitabın sevdirilmesi ve okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edildi.

Kırşehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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