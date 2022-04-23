Jandarma ekipleri, çocuklarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri, çocuklarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

23.04.2022 15:06
Jandarma ekipleri, çocuklarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, merkez Bağlar ilçesinde Tellikaya Hacı Mustafa Akyıl ve Kayapınar ilçesinde Serap Güzeli Şehit Cengiz Topel İlkokulunu ziyaret etti.

Çocukların bayramını kutlayan ekipler, çeşitli etkinlikler yaptı.

Programda, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri, çocuklarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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