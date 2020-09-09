Jandarma ekipleri DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon sonucunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetlerinde Kocasinan ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde, örgüte üye olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:51 - Kaynak: İHA
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