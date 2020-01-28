Jandarma ekipleri, depremzedeler için çadır kuruyor - Son Dakika
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Jandarma ekipleri, depremzedeler için çadır kuruyor

6 saat önce

Malatya'da deprem nedeniyle hasar gören yerleşim birimlerinde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından çadır kuruluyor.

Jandarma ekipleri, depremzedeler için çadır kuruyor, System.String[]

Malatya'da deprem nedeniyle hasar gören yerleşim birimlerinde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından çadır kuruluyor.

Devletin şefkat elini depremzedelere uzatan jandarma ekipleri, evleri tamamen yıkılan, ağır hasarlı olan ya da evlerine girmeye korkan vatandaşlar için çadır kuruyor.

Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerindeki köylerde çalışma yapan jandarma ekipleri, şu ana kadar 1100 çadır kurdu.

Kırsal mahalleleri gezen jandarma ekipleri, vatandaşların taleplerini not alarak devletin ilgili birimlerine iletiyor ve ihtiyaçların acilen karşılanmasını sağlıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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