Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu, doğa koruma ve milli parkla görevlilerine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu, doğa koruma ve milli parkla görevlilerine teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenkaya Köyü Oktur mevkisinde devriye halindeyken yaralı kızıl geyik yavrusunu fark etti. Ekip aracına alınan yavru kızıl geyik yavrusu, karakola getirildi. Burada, jandarma ekiplerince karnı doyurulan geyik yavrusu daha sonra veteriner hekim kontrolünden geçirildi. Karakol bahçesinde bir müddet bakılan geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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