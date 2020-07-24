Jandarma ekipleri drone ile havadan trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekiplerin sorumluluk bölgelerinde 20-24 Temmuz arasında yapılan faaliyette, algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amaçlandı.

Sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme konularında uygulama gerçekleştirildi.

Denetim esnasında sürücü ve yolculara pandemi tedbirleri kapsamında hareket etmeleri, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, emniyetli bir sürüş için mola vermeleri, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Toplamda 276 araç sorgusunun yapıldığı denetimlerde 3 araç trafikten men edilirken 11 araç sürücüsüne 3 bin 264 lira idari para cezası uygulandı.