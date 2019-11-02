Jandarma ekipleri droneli yol uygulaması yaptı
7 saat önce
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri 'Yaya önceliği' ile 'Trafik güvenliği' kapsamında radarlı denetimleri sıkılaştırırken, drone ile de uygulamaları an be an takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri 'Yaya önceliği' ile 'Trafik güvenliği' kapsamında radarlı denetimleri sıkılaştırırken, drone ile de uygulamaları an be an takip ediyor.
Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalar arttırılırken Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de yerleşim yerlerinde radar uygulamaları yapıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli cezalar yazıldı. Yaya önceliği ve trafik güvenliği kapsamında yapılan uygulamalar Şenköy ve Budaklı mahallelerinde gün boyu devam etti. - MARDİN
Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan? İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar