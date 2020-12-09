Jandarma ekipleri, EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi - Son Dakika

EBA ve ZOOM programı üzerinden canlı derslere katılan ekipler, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretlerini anlattı. Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da öğrencilere bilgi verdi.

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