Jandarma ekipleri, EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi - Son Dakika

Jandarma ekipleri, EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi

09.12.2020 16:07
Jandarma ekipleri, EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi, System.String[]

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğitim Bilişim Ağına (EBA) bağlanarak öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğitim Bilişim Ağına (EBA) bağlanarak öğrencilere trafik eğitimi verdi.

EBA ve ZOOM programı üzerinden canlı derslere katılan ekipler, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretlerini anlattı. Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da öğrencilere bilgi verdi.

Ekranlarında jandarma ekiplerini gören öğrenciler de mutluluk yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri, EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi - Son Dakika


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