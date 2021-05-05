Jandarma ekipleri, EBA üzerinden çocuklara trafik kurallarını anlattı - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında EBA üzerinden öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince, Trafik Haftası etkinlikleri nedeniyle çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere EBA üzerinden ulaşarak, trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturdu. Öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirmede yaya geçitlerinde yaya önceliği, kırmızı ışık kurallarına uyulması ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında eğitimler verildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle uygulamada da bulunarak sürücüleri trafik kurallarına uymalarını istedi. Ayrıca ekipler, sürücülere trafik kurallarını anlatırken, aynı zamanda broşürde dağıttı.

Bunun yanı sıra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazası sonucu yaralanan Devrekani Devlet Hastanesinde görevli Dr. evval Gizem Ertürk'ü Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve çiçek takdim etti.

Ayrıca Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ulaşılabilen çocuklara Jandarma Trafik Dergisi hediye edildi. - KASTAMONU