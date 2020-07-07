Jandarma ekipleri eğlence mekanlarını denetledi - Son Dakika

Jandarma ekipleri eğlence mekanlarını denetledi

İstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM timlerince Sarıyer'deki eğlence mekanlarında, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

Denetimlerde ayrıca eğlence mekanlarında masalar arasındaki mesafe, iş yerlerine girişte dezenfektan bulundurulması, uyarı işaretlerinin belli noktalarda yer alması ve alkollü içeceklerin sahte olup olmadığı da kontrol edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri eğlence mekanlarını denetledi - Son Dakika
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