Jandarma ekipleri engelli çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Malatya'da jandarma ekipleri Engelliler Haftası kapsamında kırsal mahallelerdeki engelli çocukları ziyaret ederek, onlara oyuncak hediye etti.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların temel ihtiyaçlarını temin eden jandarma, kent genelinde çalışmaların sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Engelliler Haftası kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan engelli çocukları ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti.

Çocuklara boyama kitabı, oyuncak bebek gibi hediyeler veren, jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü.