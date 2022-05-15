Jandarma ekipleri engelli sporcuların yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma ekipleri engelli sporcuların yüzünü güldürdü

15.05.2022 10:08
Jandarma ekipleri engelli sporcuların yüzünü güldürdü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Engelliler Haftası çerçevesinde engelli sporcularla bir araya gelerek faaliyet düzenledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Engelliler Haftası çerçevesinde engelli sporcularla bir araya gelerek faaliyet düzenledi. Engellilerle birlikte spor yapan jandarma ekipleri, sporcuların yüzlerini güldürdü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan engelli sporcularla buluştu. Basketbol, boccia, goalball ve masa tenisi gibi birçok alanda engelli sporcularla buluşan jandarma ekipleri, sporcularla keyif dolu vakit geçirdi. Jandarma kamuflajlarıyla parkeye çıkan ve sporcularla birlikte maç yapan ekipler, renkli görüntüler oluşturdu.

Engelli sporcular, kendileriyle bir araya gelen jandarma ekiplerine teşekkür etti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü 'tekerlekli sandalye' ile güldürdü Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü 'tekerlekli sandalye' ile güldürdü Engelli öğrencilerle jandarma ekipleri bir araya geldi Engelli öğrencilerle jandarma ekipleri bir araya geldi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri engelli sporcuların yüzünü güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası
09:56 Yargıtay, özel güvenlik aramalarına 'dur' dedi!
09:31 New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 10:11:47. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma ekipleri engelli sporcuların yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement