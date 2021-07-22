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Jandarma Ekipleri Helikopterle Trafik Denetimi Yaptı - Son Dakika

Jandarma Ekipleri Helikopterle Trafik Denetimi Yaptı

22.07.2021 22:11
Jandarma Ekipleri Helikopterle Trafik Denetimi Yaptı

Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı münasebetiyle helikopterle Erzincan-Kemah karayolunda ve Ekşisu mesire alanı bölgesinde trafik denetimi yapıldı.

Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı münasebetiyle helikopterle Erzincan- Kemah karayolunda ve Ekşisu mesire alanı bölgesinde trafik denetimi yapıldı. Erzincan'dan havalanan helikopterle önce sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu havadan denetleyen jandarma trafik ekipleri, daha sonra Erzincan-Kemah il yolunda ve halkın yoğun ilgi gösterdiği Ekşisu mesire alanı bölgesinde

trafiği havadan denetleyerek, trafik kurallarına uymayan sürücüleri de telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki yer ekiplerine bildirdi. Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimde, 103 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 5 sürücüye de cezai işlem uygulandı. İlimizin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimler, polis ekiplerimizin de desteğiyle devam etmektedir.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı, Erzincan, Jandarma, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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