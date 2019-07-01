Jandarma ekipleri hint keneviri ele geçirdi
48 dakika önce
Niğde'de jandarma ekipleri bir evin bahçesinde 33 kök kenevir ele geçirdi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:49 Kaynak: İHA
'de jandarma ekipleri bir evin bahçesinde 33 kök kenevir ele geçirdi.
Niğde il Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler Merkeze bağlı Ağcaşar Köyünden A.E'nin evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve yaptıkları operasyonda bahçede 33 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma tarafından tek tek sökülüp yakılarak imha edildi. Olay ile ilgili ise A.E. gözaltına alındı. - NİĞDE
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