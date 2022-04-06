Jandarma ekipleri hırsızlara geçit vermiyor - Son Dakika
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Jandarma ekipleri hırsızlara geçit vermiyor

06.04.2022 09:48
Jandarma ekipleri hırsızlara geçit vermiyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 115 hırsızlık olayının şüphelisi 87 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 115 hırsızlık olayının şüphelisi 87 şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarında 40'ı evden, 24'ü kamu kurum ve kuruluşundan, 12'si bağ, bahçe ve tarladan, 5'i işyerinden, 3'ü otodan ve 1'i inşaattan hırsızlık, 22'si kablo, 1'i oto, 1'i motosiklet hırsızlığı ve 6 dolandırıcılık olmak üzere toplam 115 olayda 87 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin Terör ile mücadele çalışmalarında da "PKK/KCK", "El Nusra", "FETÖ/PDY" ve "DEAŞ" terör örgütleri suçlarından 8 olayda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli de serbest bırakıldı. 6 şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurma, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, İzinsiz Kazı, Mali Suç, Yasadışı Bulunma suçlarından 36 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 292 şahıs yakalandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri hırsızlara geçit vermiyor - Son Dakika


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