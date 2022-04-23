Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı

23.04.2022 19:09
Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı

Eskişehir'de jandarma ekipleri ile ilkokul öğrencileri bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri ile ilkokul öğrencileri bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Odunpazarı'na bağlı Ağapınar İlkokulu öğrencileri Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısmı, Köpek Unsurları, Trafik ekiplerince ziyaret edildi. Ziyarette gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların bayramı coşkuyla kutlandı.

Jandarma ekiplerince etkinliklerin ardından öğrencilere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı
Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı
Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı
Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı
Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı
Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı

YORUMLAR
500
Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı Eskişehirli motosiklet tutkunları 23 Nisan'ı kutladı Eskişehirli motosiklet tutkunları 23 Nisan'ı kutladı

Ulusal Egemenlik, Eskişehir, 23 Nisan, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 19:15:20. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement