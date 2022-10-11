Jandarma ekipleri incir hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri incir hırsızlarını suçüstü yakaladı

11.10.2022 11:21
Jandarma ekipleri incir hırsızlarını suçüstü yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından incir bahçelerinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 11 incir hırsızlığı olayına suçüstü müdahale edilirken, 22 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından incir bahçelerinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 11 incir hırsızlığı olayına suçüstü müdahale edilirken, 22 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın ilinde Ağustos ve Eylül aylarında incir meyvesinin hasat dönemi olması sebebiyle meydana gelmesi muhtemel incir hırsızlığı olaylarının engellenmesi amacıyla 24 saat esasına göre Jandarma Asayiş Komando Timi takviyeli olarak Asayiş Timlerince koordineli olarak denetimler gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen denetimler esnasında 11 incir hırsızlığı olayına suçüstü müdahale eden jandarma ekipleri, bu olaylarda 457 kilogram incir ele geçirirken, 22 şüpheliyi de yakalayarak adli işlem başlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağ, bahçe ve tarladan hırsızlığın önüne geçmek, meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre önleyici tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Eylül, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri incir hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika

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