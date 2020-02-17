Jandarma ekipleri işçi taşıyan araçlarda denetim yaptı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri işçi taşıyan araçlarda denetim yaptı

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından il genelinde işçi ve personel taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

Jandarma ekipleri işçi taşıyan araçlarda denetim yaptı, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından il genelinde işçi ve personel taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.


Jandarma ekipleri, il genelinde özel, kamu ve fabrikalarda çalışan personellerinin taşımacılığını yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 263 araç kontrol edilirken bu araçlardan 5 tanesi trafiğe uygun olmadığından men edildi. Aynı zamanda evrak eksiği bulunan araçlara ise toplam 10 bin 887 TL para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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