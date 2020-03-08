Jandarma ekipleri kadına yönelik şiddete

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hayata geçirilen "Korkma, Sinme, Şiddete Dur De" projesi kapsamında mahalle mahalle dolaşarak kadınlara ve erkeklere eğitim veriyor.

Yaklaşık 1 yıl önce başlatılan proje çerçevesinde şu ana kadar 132 mahallede 3 bin 328 kadın ve 2 bin 640 erkeğe verilen eğitimle kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Jandarma personeli, evlerde, kıraathanelerde, Kur'an kurslarında, okullarda, spor salonlarında düzenlenen eğitimlerde, kadına yönelik şiddetin tanımları, türleri ve yaygınlığı, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurumlar konularında bilgi veriyor.

İzmit ilçesinde bulunan Akpınar Mahallesi TOKİ Konutları'nda bir evde düzenlenen eğitime, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

"Benim için bu eğitim çok aydınlatıcı"

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Ferda Olgun, jandarma ekiplerine bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Her alanda eğitimin önemine işaret eden Olgun, "Kadınların sesi olup onların şiddete maruz kalmaması için çok güzel bir proje. Bunu gündeme getirebilirsek, insanlarımızı daha çok aydınlatabilirsek, çok iyi olacak. Benim için bu eğitim çok aydınlatıcı. Eğitimin evde düzenlenmesi, birebir sıcak bir ortamda derdini açabilmek güzel." diye konuştu.

Tülay Mervan da bu tür eğitimlere daha önce de katıldığını belirterek, ev ortamında gerçekleştirilen bu toplantıda ilk kez yer aldığını söyledi.

Bu konuda düzenlenen seminerleri, eğitimleri kaçırmadığını anlatan Mervan, "Eğitimlerde öğrendiğim bilgileri çevreme de anlatıyorum. Gerçekten kadınların katılımını istiyoruz. Vatandaşlarla birebir görüşmeler yapmak, fikirlerini almak, bir şeyler aktarmak mükemmel. Eğitim kesinlikle şart ama bu eğitimi alıp uygulamadıkları zaman üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir çocuk annesi 30 yaşındaki Mine Göre ise kadınların sesini bir şekilde duyurması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kadınlar bu konuda bilinçlendi fakat erkeklerimizin daha çok bilinçlenmesi gerekiyor çünkü kadınlar bilinçlense de evdeki erkeklerimiz, eşlerimiz bilinçlenmedikçe bir adım yol alabileceğimizi düşünmüyorum. Eğitim çok önemli. Kız çocuğu annesi olarak konuşuyorum; kız çocuğunuzu bilinçlendirin, yani ona susmayı değil de ona daha çok konuşmayı öğretin. Hiçbir şeyi görmezden gelmeyin."

"Eğitimin içeriği faydalı ve doyurucu"

Aynı mahallede bulunan kıraathanede erkeklere yönelik eğitime katılan Bilal Yaman, güvenlik güçlerinin bu tür eğitimlere başlamasının önemli olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddete karşı olduğunu anlatan Yaman, şöyle devam etti:

"Bir anneye, bir kız kardeşe, bir eşe el kalkar mı? Hatalar, yanlış anlaşmalar olabilir ama hukuki zeminde sorunların çözüme ulaştırılmasını istiyorum. Jandarmanın halkımızla iç içe olmasını çok istiyorum çünkü bizim çocukluğumuzda böyle değildi, korkuyorduk. Jandarmanın bu konuda bilgilendirme yapmasını çok yerinde buluyorum. Halk da bilgilendikçe, haklarını bilecek, kadın da haklarını bilecek, erkek de haklarını bilecek. Bu çerçevede barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağımızı düşünüyorum. Eğitimin içeriği faydalı ve doyurucu."

Mahmut Türkmen de bu çalışmanın devam etmesini istediklerini belirterek, "Ne kadar çok eğitim olursa şiddet o kadar azalır, insanlar bilinçlenir." dedi.

Jandarma personeli, mahallelerdeki eğitimlerin tamamlanmasının ardından gelecek yıl fabrikalardaki işçilere yönelik eğitimlere başlayacak.